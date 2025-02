"Reunião muito importante". Netanyahu vai estar com Trump esta segunda-feira

Foto: Tom Brenner - Reuters

Antes de entrar para o avião, Netanyahu salientou que este encontro é o testemunho da força da aliança entre Israel e os EUA e garantiu que vão discutir questões críticas como a Vitória sobre o Hamas e a libertação de todos os reféns.



O primeiro-ministro israelita já esteve também em conversações com o enviado especial dos EUA para Israel, Steve Witkoff.



Nessa chamada telefónica ficou definido que ambos se vão reunir presencialmente em Washington amanhã para discutir a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza.



Netanyahu já deu as boas-vindas aos três reféns libertados pelo Hamas e garante que o pensamento do país está com todos os reféns "vivos ou mortos que ainda não voltaram para casa".