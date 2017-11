Reuniões com israelitas provocam demissão de ministra britânica

Jorge Almeida - RTP08 Nov, 2017, 16:13 / atualizado em 08 Nov, 2017, 19:42 | Mundo

Priti Patel apresentou a demissão depois de ter sido obrigada a regressar de uma viagem ao Uganda, na segunda-feira, para pedir pessoalmente desculpas a Theresa May por ter reuniões não autorizadas com políticos israelitas.



Segundo a BBC, várias reuniões terão tido lugar em agosto e setembro, durante as férias de Pitri Patel, com altas figuras de Israel, sem o consentimento do Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros.







Segundo fontes da estação pública britânica, o presidente honorário dos Amigos de Israel, Lord Polak, o ministro israelita de Segurança Pública, Gilad Erdan, e o diretor do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, Yuval Rotem, foram algumas das altas individualidades presentes nos encontros.

Pratel visitou hospital militar em Israel

No passado mês de agosto, a ministra do Desenvolvimento Internacional visitou instalações militares israelitas nos Montes Golã, juntamente com outros membros da comunidade internacional.



Tanto quanto se sabe os encontros não autorizados pelo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, tinham como objetivo recolher verbas para tratar de refugiados sírios que se encontram num hospital militar israelita.



O tema está a gerar grande controvérsia no Reino Unido, visto que Priti Papel foi obrigada a corrigir a informação sobre o número de encontros e quando informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre as polémicas reuniões.