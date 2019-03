Revelada a teia da "Lavandaria Troika", banco ligado a Putin

Na sequência de investigações levadas a cabo pelas autoridades lituanas e pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project , identifica-se agora a existência de uma rede com cerca de 70 empresas, com contas na Lituânia, que conseguiram dotar de uma aparência de respeitabilidade capitais do chamado "fundo Magnitsky" e impostos subtraídos ao fisco russo, num valor calculado de 267 milhões de euros.