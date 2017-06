Revelada identidade de dois dos atacantes de Londres

05 Jun, 2017, 18:22 / atualizado em 05 Jun, 2017, 18:49 | Mundo

Os dois viviam em Barking, na zona este de Londres. Ainda está por ser revelada a identidade de um terceiro homem envolvido nos ataques.



Os três foram abatidos pela polícia.





Detalhes do que aconteceu na noite de sábado

Risco de novos ataques

Em comunicado divulgado pelo Twitter, as autoridades britânicas dizem que a polícia e o MI5 conheciam Khuram Shazad Butt. No entanto, acrescentam, "não havia informação que indicasse que o ataque estava a ser planeado". O outro homem agora identificado, Rachid Redouane, não era conhecido das autoridades."Está a ser realizado trabalho para se obter mais informações sobre eles, as suas ligações e se foram ajudados ou apoiados por mais alguém", lê-se no comunicado.Nesse sentido, as autoridades britânicas apelam a todas as pessoas para que revelem qualquer informação que tenham "sobre estes homens, os seus movimentos nos dias e horas antes do ataque e os locais que frequentavam".Às 22h08, no dia 3 de junho, descreve a polícia, uma carrinha branca Renault alugada circulou de norte para sul na London Bridge e subiu o passeio, chocando com vários peões. Só depois os atacantes abandonaram o veículo, e, armados com facas, continuaram pela área do mercado de Borough esfaqueando várias pessoas."Os atacantes foram então confrontados por polícias armados" e oito polícias "dispararam as suas armas". Os três atacantes foram abatidos.Sete pessoas morreram. A identificação de todas as vítimas mortais ainda não foi revelada uma vez que, explica a polícia, "muitas são estrangeiras".Quarenta e oito pessoas foram hospitalizadas. Há 18 que continuam em estado grave.A investigação continua em curso, sendo que, até esta altura, foram detidas 12 pessoas - sete mulheres e cinco homens. No entanto, lê-se no documento divulgado pelas autoridades, um dos homens e uma das mulheres foram libertadas.De acordo com a polícia há neste momento em curso 500 investigações de terrorismo, que envolvem três mil elementos de interesse. "Um pequeno número das investigações com elevada prioridade envolvem planos de ataques, e essas investigações estão a reter uma proporção significativa dos nossos meios".As outras investigações estão focadas em atividades relacionadas com o apoio ao terrorismo.(em atualização)