Reverendo diz que recebeu oferta para negociar vacinas com governo do Brasil

Contudo, segundo o reverendo, Dominguetti não mencionou o valor da doação que a Senah receberia em troca da ajuda nas negociações.Amilton de Paula chegou a ser autorizado pelo Ministério da Saúde a intermediar a venda de vacinas contra a covid-19, apesar de não ter nenhuma ligação direta ao governo, segundo revelou a rede Globo.Já Luiz Paulo Dominguetti tem estado sob escrutínio no Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que decorre no Senado brasileiro e que investiga falhas do governo na gestão da pandemia, após ter revelado que foi alvo de uma tentativa de suborno em troca de um contrato com o executivo brasileiro.





Apesar de Dominguetti ter afirmado que recebeu pedido de suborno para fechar contrato com o Ministério da Saúde, mensagens do seu telemóvel a que a rede Globo teve acesso mostram que o representante da Davati também negociava uma comissão de vinte e cinco centavos de dólar por dose de vacina vendida.

O material ainda está sob perícia e uma análise preliminar já identificou cerca de 900 caixas de diálogos em aplicações de mensagem no telemóvel.Apesar da Davati Medical Supply tentar negociar vacinas da AstraZeneca, a farmacêutica não autoriza intermediários a comercializar os seus imunizantes.Segundo o jornal O Globo, a Davati é investigada no Canadá por uma oferta falsa de vacina.