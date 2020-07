Revisão constitucional russa apoiada por 77,92% dos votos - oficial

Os resultados oficiais da consulta popular indicam que a participação foi de 65% e que 21,27% dos eleitores votaram contra a revisão da Constituição.

O referendo na Rússia esteve marcado inicialmente para abril mas foi adiado por causa da pandemia do novo coranavírus.

A consulta realizou-se durante a última semana tendo os eleitores que usar máscaras de proteção sanitária e luvas para exercer o direito de voto.

Apesar da realização do referendo, a reforma constitucional já tinha sido aprovada pelos deputados no princípio do ano e o novo texto da Constituição até já se encontra à venda nas livrarias russas desde o primeiro trimestre do ano.

O oposicionista russo Aexei Navalny considerou a votação como "uma grande mentira" e apelou à mobilização eleitoral da oposição nas próximas regionais marcadas para setembro.

Uma das emendas mais controversas permite a Vladimir Putin a possibilidade de mais dois mandatos presidenciais além do atual que termina no ano de 2024.

Desta forma, Putin pode manter-se no Kremlin até 2036, ano em que cumpre 84 anos de idade.

A revisão da Constituição introduz também medidas conservadores defendidas pelo presidente como "a fé em deus, o casamento apenas entre casais heterossexuais e deveres patrióticos.