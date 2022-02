Revista a casas por militares são "tentativa de amordaçar a democracia"

"Temos de repudiar, refutar, e nós temos de alertar a população para aquilo que isto significa. Isto significa uma tentativa de amordaçar a democracia. Isto significa utilizar a competência que o Estado tem para o uso da capacidade de repressão a favor de interesses políticos", observou Simões Pereira, numa entrevista à Lusa e à RFI.

Nos últimos dias, as forças de defesa e segurança têm efetuado revistas e buscas nas casas de pessoas em Bissau, com o objetivo de encontrar armas de fogo ou feridos escondidos na sequência da tentativa de golpe de Estado de 01 de fevereiro.

Para o líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) as revistas "apenas têm como finalidade intimidar adversários políticos".

Contudo, Domingos Simões Pereira vê nestas ações "algo potencialmente perigoso" para o país.

"Porque obviamente as pessoas que estão sendo visitadas de noite, estão sendo revistadas, são aquelas que o poder atual estabeleceu como alvos e que certamente isto está a acontecer para capitalizar alguma vantagem política. Isso é extraordinariamente grave. Não é grave porque é injusto, é grave porque pode correr mal e quando correr mal vai correr mal para nós todos", notou Simões Pereira.

O político afirmou ainda que as autoridades, ao invés de permitirem que a justiça funcione "de forma objetiva e isenta", chamaram a si as competências de decidir quem devem ser os visados, o que, disse, torna difícil que os cidadãos, depois, não utilizem os seus meios de autodefesa.

Domingos Simões Pereira questionou as autoridades sobre como se pode explicar que dias depois do "motim, assalto ou, se se pode chamar, dessa tentativa de golpe Estado" no palácio do Governo homens armados atacam a rádio Capital e alguns dos seus comentadores.

Simões Pereira não compreende como é que as autoridades consideram aqueles ataques de atos isolados e pergunta se o país já não terá uma milícia instalada em Bissau.

"Ou seja, se é um ato isolado nós vamos dizer que são milícias, porque se não são nem militares, nem polícias, mas estavam armados, então eram uma milícia. Se no ataque ao palácio do Governo não se tratava nem de militares nem de polícias, então, também eram milícias. Então a questão é quem é que tem milícias neste país", questionou o líder do PAIGC.

Domingos Simões Pereira aludia ao facto de, num primeiro momento, as autoridades terem dito que os ataques ao palácio do Governo não envolveram as forças de Defesa e Segurança, mas sim elementos ligados ao narcotráfico.

O líder do PAIGC, antigo secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), disse ainda ser "muito difícil para qualquer guineense" compreender que se diga que teria sido uma tentativa de golpe de Estado, mas que não envolveu os militares.

No dia 01 de fevereiro, homens armados atacaram o Palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam, e de que resultaram oito mortos.

O Presidente guineense considerou tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado e apontou o ex-chefe da Marinha José Américo Bubo Na Tchuto, Tchamy Yala, também ex-oficial, e Papis Djemé como os principais responsáveis.

Os três homens foram presos em abril de 2013 por agentes da agência antidrogas norte-americana (DEA) a bordo de um barco em águas internacionais na costa da África Ocidental e cumpriram pena de prisão nos Estados Unidos.

Os três alegados responsáveis pela tentativa de golpe de Estado foram detidos, segundo o Presidente guineense.

A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, com cerca de dois terços dos 1,8 milhões de habitantes a viverem com menos de um dólar por dia, segundo a ONU.

Desde a declaração unilateral da sua independência de Portugal, em 1973, sofreu quatro golpes de Estado e várias outras tentativas que afetaram o desenvolvimento do país.

MB // VM

Lusa/Fim