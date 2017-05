Felisbela Lopes dá também destaque à Time que faz esta semana um grande dossier sobre aquela que será a próxima grande pandemia. O H7N7 é uma variante do vírus da gripe das aves. Foi isolado pela primeira vez em 2003. Nesse mesmo ano registou-se o primeiro surto deste vírus na Europa. 89 pessoas foram infetadas na Holanda. Uma acabaria por morrer.



Os cientistas descobriram que o H7N7 pode infectar seres humanos, aves, porcos, focas e cavalos, passando de espécie para espécie. A Time fala no aumento de surtos a nível global e coloca reticências à política de Donald Trump para a investigação médica e para a saúde pública.



Na revista de imprensa internacional das quintas-feiras no Jornal 2 tempo ainda para um olhar sobre o destaque do Courrier Internacional. Os Negociadores das Sombras. Um trabalho em profundidade sobre o Centro para o Diálogo Humanitário (CDH), uma fundação ligada à Cruz Vermelha Internacional e ao Crescente Vermelho com sede em Genebra, desde a sua criação em 1999.



Promover, desenvolver e aprofundar o diálogo universal por forma a resolver questões humanitárias são os objetivos dos 140 negociadores desta organização que é herdeira do Henri Dunant Institute fundado em 1965 em homenagem ao Prêmio Nobel da Paz , Jean Henri Dunant.



Esta organização trabalha nos bastidores de diversos conflitos. O seu papel na contenção da crise ucraniana, tem sido decisivo. O apoio ao processo de paz colombiano, a moratória sobre armas ligeiras na África Ocidental e a promoção de estratégias de estabilização para o Cáucaso são outros exemplos de atuação silenciosa mas eficaz.



Um dos seus maiores projectos é o da facilitação do diálogo entre representantes do governo indonésio e da liderança do Movimento de Libertação de Aceh, com o objetivo de redução da violência na província, um conflito com profundas raízes históricas, que convém identificar nas suas origens.



Com quatro princípios orientadores: parceria, transformação, consenso e diálogo, o CDH alerta para a prevenção de conflitos, insistindo na promoção do diálogo entre as partes, como forma de reconciliação das suas diferenças.