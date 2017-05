A capa da edição norte americana da Time coloca o Kremlin por sobre a Casa Branca, com o vermelho de Moscovo a derramar-se sobre a residência oficial do presidente dos EUA.



A revista passou uma noite com Trump e revela curiosidades de um presidente que mantém a sala oval aberta a todos, que é tratado pelos colaboradores pelo nome de família e não pelo título que o cargo lhe confere, e que instalou um televisor na sala de jantar para poder ver apenas as notícias que lhe são favoráveis.



Na revista de imprensa internacional das quintas-feiras no Jornal 2 tempo ainda para um olhar sobre o que as principais publicações internacionais dizem sobre o novo governo escolhido por Emmanuel Macron em França.



Macron ganhou, mas as preocupações estão longe de terminar, as eleições para a assembleia nacional são já no inicio de junho num país onde o nacionalismo cresceu com 11 milhões de eleitores apostados em votar Le Pen. São um em cada três franceses.