The Spectator fala em confusão geral no Reino Unido. The Economist descreve o que considera serem uma eleição muito particular. A uma semana das eleições no Reino Unido cresce o apoio ao líder da oposição Jeremy Corbyn. As sondagens indicam uma forte queda de Theresa May que optou mesmo por faltar ao debate promovido pela BBC com todos os candidatos.



Recorde-se as eleições antecipadas no Reino Unido foram convocadas pela própria primeira-ministra com o fito de ver reforçada a sua posição negocial perante a União Europeia no dossier Brexit.



Theresa May tem defendido que será melhor sair sem acordo do que assinar um mau acordo para o país. Todos os seus adversários defendem que uma saída só pode acontecer de forma negociada.



Na rubrica das quintas feiras do Jornal 2 Felisbela Lopes detêm-se num olhar atento ao que se está a passar no Brasil. Temer isolado. abandonado por muitos, é o tema de Capa da Revista Época, enquanto na capa da Isto É se questiona quem comanda realmente o maior país da América Latina numa altura em que a investigação ao presidente

por corrupção e obstrução à justiça avança. A influente Veja avança com a inevitabilidade a saída de Michel Temer e questiona quem será o seu sucessor.



Nesta revista de imprensa internacional tempo ainda para olhar o livro Choque sobre a campanha eleitoral em França. L'Obs faz capa com o autor do trabalho que será editado ainda este mês. Michel Onafray, um influente filósofo francês que acompanhou por dentro a campanha de Emmanuel Macron, fala de uma eleição encenada,, num simulacro de democracia, em que os média foram cúmplices conscientes.



Segundo L'Obs .os intelectuais franceses estão agora em rota de colisão com o novo presidente.



Menos de um mês depois de tomar posse Macron está também a braços com um escândalo político. Um dos seus mais próximos ministros, Richard Ferrand é suspeito de favorecer as ex mulheres em negócios imobiliários. Um problema político a pouco mais de uma semana das eleições legislativas que Emmanuel Macron quer ganhar com maioria.