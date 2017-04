Se o "sim" vencer o presidente da Turquia poderá manter-se no cargo até 2029, passa a poder decretar o estado de emergência e a governar o país através de decretos dispensando o parlamento.



Várias empresas de sondagens indicam que o %u201Csim%u201D e o %u201Cnão%u201D estão praticamente empatados, registando uma diferença entre um e meio ponto percentual.



Outras projeções anteveem a vitória do %u201Csim%u201D, indicando que esta fação poderá conseguir mais de 60% das intenções de voto.



Mais de 77 milhões de turcos são chamados para a consulta pública. O número de %u201Cindecisos%u201D é tão grande que os especialistas em sondagens tem dificuldade em garantir um resultado.



Na revista de imprensa internacional desta semana no Jornal 2 Felisbela Lopes dá também destaque às eleições francesas. A primeira volta das presidenciais está marcada para o próximo dia 23 de abril, e uma segunda volta está já prevista a 7 de maio.



L'Obs fala dos candidatos de esquerda e dos que os diferencia e faz um manifesto contra o populismo questionando se os franceses devem obedecer ou resistir à Frente Nacional de Marine Le Pen, a candidata que reune as melhores condições para ficar à frente na primeira volta.



Neste olhar sobre os destaques da imprensa internacional uma reflexão mais atenta à capa e aos destaques da edição desta semana da francesa Courrier. O tema é o Papa Francisco, que a 12 e 13 de maio visita Fátima.



A publicação fala de um Papa mais popular do que os políticos, um Papa das esquerdas e do povo que no entanto parece ser incapaz de fazer a revolução no seio da Igreja Católica.