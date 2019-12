Revista Science elege primeira imagem real de um buraco negro como avanço científico do ano

Justificando a escolha, o editor de notícias da revista, Tim Appenzeller, disse, citado num comunicado hoje divulgado, que se trata de "um feito surpreendente da tecnologia e de uma equipa" de cientistas. O feito foi distinguido em novembro, nos Estados Unidos, com o Prémio Breakthrough, no valor de 2,7 milhões de euros.

A imagem da silhueta do buraco negro, situado no centro da galáxia Messier 87, na constelação Virgem, a 55 milhões de anos-luz da Terra, foi obtida graças a uma rede de oito radiotelescópios em várias partes do mundo, tendo Hugo Messias, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, participado nas observações a partir do Chile, com o radiotelescópio ALMA.

Até à divulgação da imagem da sombra deste corpo denso, do qual nem a luz escapa, só havia imagens artísticas de buracos negros.

Na imagem, o buraco negro, que tem uma massa 6,5 milhões de vezes superior à do Sol, surge envolto por um anel de gás quente e luminoso (matéria incandescente no estado de plasma).

"O diâmetro do anel revela que no interior existe um corpo extremamente `massivo`. Não só isso, mas pela assimetria, por essa morfologia ter permanecido igual ao longo da campanha de observação e pela existência de um jato a sair das suas redondezas", explicou anteriormente à Lusa Hugo Messias, assinalando que o objeto "está a rodar no mesmo sentido que a matéria incandescente em volta".

A sombra do buraco negro é o mais próximo do buraco negro em si que é possível captar em imagem, uma vez que este é um corpo denso e totalmente escuro e, portanto, não se vê.

O termo buraco é enganoso, pois não existe qualquer buraco. O que se passa é que "qualquer matéria que se aproxime para lá da última órbita de fotões [partículas de luz] não regressará, dando a impressão que caiu para um poço sem fundo", esclareceu Hugo Messias.

Ao todo, mais de 300 cientistas de diversos países estiveram mobilizados nas observações e no tratamento de dados.

A "fotografia" foi obtida a partir de dados recolhidos em 2017 das observações feitas no comprimento de onda rádio.

Além de inédita, a imagem permitiu comprovar mais uma vez a Teoria da Relatividade Geral, de 1915, do físico Albert Einstein, que postula que a presença de buracos negros, os objetos cósmicos mais extremos do Universo, deforma o espaço-tempo e sobreaquece o material em seu redor.

A revelação da "foto" permitirá aprofundar a investigação sobre a natureza dos buracos negros, que "habitam" os centros das galáxias, e perceber melhor como as galáxias se formaram.