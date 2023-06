Revolta do Grupo Wagner contra líderes militares russos. Evgueni Prigozhin apela à "revolta armada"

O líder do grupo Wagner acusou o ministro russo da Defesa de ter ordenado ataques aos acampamentos dos membros do grupo, causando um elevado número vítimas. Evgueni Prigozhin apelou à insurreição e entrou na Rússia a partir da Ucrânia, pretendendo dirigir-se a Moscovo.

03h08 - Mobilização russa



Todos os Guardas Russo e Forças do Exército das regiões vizinhas de Rostov terão sido mobilizadas para deter o avanço dos paramilitares do Grupo Wagner.

Todos os Guardas Russo e Forças do Exército das regiões vizinhas de Rostov terão sido mobilizadas para deter o avanço dos paramilitares do Grupo Wagner.





03h02 - Tanques do grupo Wagner estarão a conseguir contronar os bloqueios russos, alega internauta







Igor Sushko estará a assistir ao avanço dos paramilitares em Rostov





02h58 - Imagens de alegados confrontos entre forças Wagner e russas em Rostov



A verificar-se a vericidade das imagens, o vídeo desmente alegações de Evgueny Prigozhin de que terá sido recebido de braços abertos pelas forças russas da região.





⚡️Unverified video published by Ukrainian and Russian sources supposedly showing fights between Russia and Wagner forces in Rostov pic.twitter.com/j6jwo6Xzsj — War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023

02h53 - "Ponto de inflexão na guerra"







O comentador da RTP, Filipe Pathé Duarte, considera que as ações de Prigozhin significam um ponto de inflexão na guerra.







02h50 - Região russa de Lipetsk anuncia "reforço das medidas de segurança"



O governador da região russa de Lipetsk, a 420 quilómetros a sul de Moscovo, anunicou que foram tomadas "medidas de segurança reforçadas" após a rebelião do grupo paramilitar.



"Uma atenção particular será dada (á proteção) das infraestruturas críticas" escreveu Igor Artamov na rede Telegram, pedindo à população para "manter a calma" e a renunciar a viagens para sul, em direção às regiões russas fronteiras com a Ucrânia.







02h47 - Forças russas bloqueiam estradas em Rostov





Internautas publicam vídeos de alegados bloqueios colocados nas estradas da região de Rosotov para evitarem o avanço da coluna militar do Grupo Wagner que terá cerca de 400 veículos.







Kremlin continues to physically block entrance roads into Rostov-on-Don with military trucks in an attempt to repel the coup by Wagner PMC. pic.twitter.com/ERdXT7T79x — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023





02h45 - Nem Vladimir Putin nem o ministro da Defesa russo se mostraram ainda, lembra Cândida Pinto





A análise da enviada especial à Ucrânia, Cândida Pinto, que sublinha ainda o desafio que esta rebelião coloca às forças armadas russas, desde que sejam comprovadas as alegações de Prigozhin.







02h35 - Governador de Rostov apela população a não sair à rua



O governador da região russa de Rostov, vizinha da Ucrânia, apelou a população a manter-se em casa, devido à rebelião do Grupo Wagner.



"As forças da ordem estão a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos habitantes da região. Peço a todos para manter a calma e de não sair de casa exceto em caso de necessidade", escreveu Vassili Goloubev na rede Telegram.





02h26 - Casa Branca mantém prudência face aos acontecimentos





A análise do correspondente nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos











02h00 - Evgueny Prigozhin garante que as suas forças abateram um helicóptero russo



"Neste momento, um helicoptero abriu fogo sobre uma coluna civil e foi abatido pelas unidades Wagner", afirmou o líder do grupo paramilitar numa nova mensagem audio, sem precisar o local do incidente.



É impossível verificar as afirmações de Prigozhin.





01h50 - Sirenes soam em Kiev e em Kharkiv





A capital ucraniana está sob ataque de drones russos que foi repelido.A cidade de Kharkiv está igualmente a ser alvo da ofensiva.





01h40 - Moscovo bloqueou a auto-estrada que leva a Moscovo a partir do sul





01h15 - Putin "continuamente informado" da situação após rebelião do grupo Wagner refere Kremlin



"Os serviços especiais, as agências de manutenção da ordem, isto é, o ministério da Defesa, o FSB [serviço de segurança], o ministério do Interior, a Guarda nacional, informam continuamente o Presidente sobre as medidas tomadas para pôr em prática as instruções que lhes foram fornecidas", declarou às agências noticiosas russas o porta-voz da presidência, Dmitri Peskov.



Antes destas últimas declarações, Peskov tinha indicado que procurador-geral da Rússia informou pessoalmente o Presidente Vladimir Putin sobre um inquérito por "rebelião armada" aberta após o apelo do chefe do grupo paramilitar Wagner a uma rebelião contra o estado-maior das Forças Armadas.



O procurador Igor Krasnov "apresentou um relatório a Vladimir Putin n contexto da abertura de um inquérito penal relacionado com a tentativa de organizar uma rebelião armada", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.







01h00 - A análise do correspondente da RTP em Moscovo, Evgueni Mouravich



00h50 - Casa Branca segue situação na Rússia, Joe Biden mantido ao corrente



O Presidente dos Estados Unidos está a ser continuamente informado sobre a crise russa provocada pela rebelião do líder do Grupo Wagner, indicou Adam Hodge, um dos porta-vozes da Administração Biden.



"Seguimos a situação e vamos reunir-nos com os nossos aliados e associados sobre os desenvolvimentos", referiu.







00h45- Chefe do grupo paramilitar Wagner diz que as suas forças entraram na Rússia e jura "ir até ao fim"





Yevgeny Prigozhin, anunciou que o seu exército privado cruzou a fronteira russa na região do Rostov, sul do país, e disse estar disposto a "ir até ao fim" após apelar a uma rebelião contra o comando militar do país.



"Cruzámos a fronteira estatal em todos os locais. Os guardas-fronteiriços saíram e abraçaram os nossos combatentes. Agora entramos em Rostov", afirmou num áudio divulgado no seu canal do Telegram.



Prigozhin também assegurou que está decidido a "ir até ao fim" e a "destruir tudo o que seja colocado" no seu caminho.



"Continuamos, e vamos até ao fim", disse o proprietário do grupo paramilitar.







00h30 - Medidas de segurança reforçadas em Moscovo



A agência noticiosa russa Tass anunciava a instauração de medidas de segurança em Moscovo após o apelo Prigozhin a uma revolta contra o ministério da Defesa.



"Foram reforçadas as medidas de segurança em Moscovo, os locais mais importantes estão sob segurança reforçada", para além "dos organismos do Estado e das infraestruturas de transporte", indicou à Tass responsável das forças de segurança russas.







00h20 - Kiev diz que ucrânia está a aproveitar o caos



O ministério da Defesa russo afirma que as forças ucranianas se preparam para atacar perto da cidade de Bakhmut (leste da Ucrânia) "aproveitando" o caos provocado pelo apelo à rebelião emitido por Prigozhin.



"Aproveitando-se da provocação de Prigozhin para desestabilizar a situação, o regime de Kiev reagrupa as unidades das 35ª e 36ª brigadas de fuzileiros para ações ofensivas" na zona de Bakhmut, indicou o ministério da Defesa russo em comunicado, assegurando que as forças ucranianas estão a ser atacadas pela aviação e artilharia russas.







23h30 - General russo apela combatentes do Grupo Wagner a desmobilizar



O influente general Sergueï Sourovikine pediu aos combatentes do grupo Wagner para "pararem" e regressarem às suas casernas "antes que seja tarde demais".



"Dirijo-me aos combatentes e chefes do grupo Wagner", afirmou num vídeo difundido na rede Telegram. "Somos do mesmo sangue, somos guerreiros. Peço-vos que parem".





Considerado impiedoso, Serguei Sourokvine é um dos principais comandantes da intervenção militar russa na Ucrânia e já foi elogiado e apoiado por Prigozhin.



"O inimigo espera precisamente que a nossa situação política se degrade. Não devemos jogar o jogo do inimigo nestes tempos difíceis", acrescentou o general na sua mensagem.



"Antes que seja tarde demais, é necessário obedecer à vontade e à ordens do presidente eleito da Rússia, deter as colunas blindadas, regressar aos posicionamentos e resolver os problemas de forma pacífica", referiu.







23h00 - Kiev garante estar atento ao conflito entre Wagner e chefias militares russas



O Exército ucraniano sublinhou hoje que está a observar o conflito entre o líder do grupo paramilitar Wagner e o alto comando militar russo, após Yevgeny Prigozhin ter acusado as forças russas de atacarem os seus combatentes.



"Estamos a observar", sublinhou o Ministério da Defesa ucraniano através da rede social Twitter.



Por sua vez, o chefe da inteligência militar ucraniana, Kyrylo Budanov, sublinhou que as fações rivais russas começaram "a devorar-se umas às outras por poder e dinheiro".







21h40 - Serviços secretos russos iniciam investigação ao líder do Wagner por "convocar motim"



Os serviços secretos russos abriram hoje uma investigação ao líder do grupo paramilitar Wagner, após Yevgeny Prigozhin ter apelado a uma revolta contra o comando militar russo, que acusou de atacar os seus combatentes.



"As alegações divulgadas em nome de Yevgeny Prigozhin não têm fundamento. (...) O FSB [serviços de segurança russos] abriu uma investigação por convocação de um motim armado", referiu o Comité Nacional Antiterrorista da Rússia em comunicado, citado por agências de notícias russas.



A presidência russa (Kremlin) divulgou, por sua vez, que o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, está a ser informado sobre o conflito entre o Exército russo e o grupo Wagner.



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência Tass, assegurou também que estão a ser tomadas as medidas necessárias.





21h30 - Líder do Wagner diz ter 25.000 combatentes e convoca russos para "marcha pela justiça"





"Somos 25.000 e vamos determinar por que é que reina o caos no país (...) As nossas reservas estratégicas são todo o exército e todo o país", frisou Yevgeny Prigozhin numa mensagem de áudio, instando "quem se quiser juntar" para "acabar com a confusão".



No entanto, Prigozhin defendeu-se de qualquer "golpe militar", alegando estar a liderar uma "marcha por justiça".



"Este não é um golpe militar, mas uma marcha pela justiça, as nossas ações não atrapalham as Forças Armadas", assegurou, numa mensagem de áudio.







21h15 - Ministério da Defesa russo nega acusações de Prigozhin







O Exército russo negou a realização de ataques contra acampamentos do grupo Wagner.



"As mensagens e vídeos publicados nas redes sociais por Prigozhin sobre alegados `ataques do Ministério da Defesa da Rússia nas bases de retaguarda do grupo paramilitar Wagner` não correspondem à realidade e são uma provocação", referiu o governo russo em comunicado.







Os comentários de Prigozhin sobre os fracassos russos, que não podem ser verificados de forma independente, contradizem o Presidente russo, Vladimir Putin, e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que afirmaram que o exército estava a repelir todos os ataques ucranianos.



Nos últimos dias, Putin tem repetido que a contraofensiva ucraniana estava a ser um fracasso e que as forças de Kiev sofreram perdas quase catastróficas.



Na quinta-feira, Shoigu disse que o exército ucraniano estava a reagrupar-se, depois de não ter conseguido romper as defesas russas.





Ponto da situação







Prigozhin acusa ministro da Defesa russo de bombardear bases do Grupo Wagner





O líder do grupo paramilitar Wagner acusou esta sexta-feira o Exército russo de realizar ataques a acampamentos dos seus mercenários, causando "um número muito grande de vítimas".





Um número muito grande dos nossos combatentes foi morto", sublinhou Yevgeny Prigozhin numa mensagem de áudio transmitida pelo seu serviço de imprensa.



Prigozhin garantiu ainda que irá retaliar por estes ataques que, de acordo com o líder do grupo Wagner, foram ordenados pelo ministro da Defesa russo.



A mensagem de Yevgeny Prigozhin foi acompanhada por vídeo com cerca de um minuto, onde se vê uma floresta destruída, alguns focos de incêndio e pelo menos o corpo de um militar.

"Realizaram ataques, ataques com mísseis, na retaguarda dos nossos acampamentos.", sublinhou Yevgeny Prigozhin numa mensagem de áudio transmitida pelo seu serviço de imprensa.





O líder do grupo Wagner tinha referido hoje que o Exército russo está a recuar em vários setores do sul e leste da Ucrânia, Kherson e Zaporijia, respetivamente, contradizendo as afirmações de Moscovo de que a contraofensiva de Kiev era um fracasso.



Prigozhin disse que o mesmo está a acontecer em Bakhmut, onde as forças ucranianas estão a penetrar nas defesas russas.



"Não há controlo, não há sucessos militares" por parte de Moscovo, declarou Prigozhin, afirmando que os militares russos estavam a "lavar-se no seu próprio sangue", uma forma de dizer que estavam a sofrer pesadas perdas.







Prigozhin descreveu as declarações vitoriosas do Ministério da Defesa em Moscovo como um "profundo engano" e acusou o Estado-Maior de esconder as dificuldades e as perdas russas no terreno.