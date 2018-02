Partilhar o artigo Rex Tillerson diz que "Maduro tornou Venezuela num dos países mais pobres do mundo" Imprimir o artigo Rex Tillerson diz que "Maduro tornou Venezuela num dos países mais pobres do mundo" Enviar por email o artigo Rex Tillerson diz que "Maduro tornou Venezuela num dos países mais pobres do mundo" Aumentar a fonte do artigo Rex Tillerson diz que "Maduro tornou Venezuela num dos países mais pobres do mundo" Diminuir a fonte do artigo Rex Tillerson diz que "Maduro tornou Venezuela num dos países mais pobres do mundo" Ouvir o artigo Rex Tillerson diz que "Maduro tornou Venezuela num dos países mais pobres do mundo"

Tópicos:

México Argentina Perú Colômbia, Nicolás Maduro, Twitter,