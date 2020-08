Riade em silêncio sobre relações, mas parece interessada

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) tornaram-se na quinta-feira o primeiro Estado do Golfo a anunciar um acordo de normalização de relações com Israel, patrocinado pelos Estados Unidos, grande aliado dos dois países e da Arábia Saudita, líder das monarquias árabes do Golfo Pérsico.

Nem os media nem os responsáveis sauditas reagiram ao anúncio, como fizeram outros Estados do Golfo como Bahrein e Omã, mas surge a questão de saber se a primeira economia árabe vai seguir o mesmo caminho.

"A normalização entre os Emirados e Israel faz parte do alargamento das relações indiretas israelo-sauditas", observa Aziz Alghashian, professor na universidade de Essex, especialista nas relações do reino com o Estado hebreu.

"As interações saudita-israelitas aumentarão através dos Emirados", adiantou.

Segundo os analistas, o reino saudita e Israel dedicam-se há anos a uma "dança silenciosa" para construir relações baseadas na animosidade que partilham em relação ao Irão. Uma aproximação a que é favorável o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Uma normalização com Israel colocaria, no entanto, o reino saudita numa posição delicada, enquanto grande defensor da causa palestiniana e terra dos principais locais sagrados do islão.

Aliás, a frase chave "a normalização é uma traição" foi muito popular durante o fim de semana na rede social Twitter na Arábia Saudita.

"O rei Salman (da Arábia Saudita) estará pelo menos um pouco zangado, porque (a normalização das relações Israel-EAU) quebra o consenso de que a iniciativa de paz árabe é a base de qualquer avanço diplomático com Israel", considera Hussein Ibish, analista do Instituto dos Estados Árabes do Golfo, sediado em Washington, em declarações à agência France Presse.

A iniciativa, de 2000, exige a retirada completa do Estado hebreu dos territórios árabes ocupados na guerra dos Seis Dias de 1967 -- parte dos montes Golã sírios e Jerusalém Oriental, ocupados e anexados por Israel, e a Cisjordânia -- em troca de uma normalização.

Por isso, Hussein Ibish considera pouco provável que os sauditas estabeleçam relações oficiais com o Estado hebreu "pelo menos de imediato".

Mas outros analistas evocam as tentativas do reino petrolífero de atrair investimento estrangeiro para apoiar o seu plano de diversificação económica "Visão 2030", que podem pressionar para uma aproximação a Israel.

A construção de NEOM, uma megacidade futurista de 500 mil milhões de dólares na costa oeste saudita, é uma das peças centrais do "Visão 2030" e o reino precisa do conhecimento israelita em áreas como a biotecnologia e a cibersegurança, segundo especialistas.

"A paz e a coordenação com Israel são necessárias, sobretudo se a NEOM se quiser tornar uma atração turística", considera Mohammad Yaghi, investigador do centro de reflexão alemão Konrad Adenauer Stiftung.

Riade tem mostrado sinais de abertura ao saudar o plano do Presidente Donald Trump para uma resolução do conflito israelo-palestiniano, considerado favorável a Israel e rejeitado pelos palestinianos, ou ao abrir discretamente o seu espaço aéreo em 2018 pela primeira vez a um avião comercial com destino a Telavive.

Também os media governamentais têm publicado artigos que defendem uma aproximação a Israel, procurando "sentir o pulso" da opinião pública.

"Prevejo um futuro com um ecossistema comum de alta tecnologia entre os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)" e Israel, escreveu a semana passada o consultor israelita Nave Shachar no `site` da emissora saudita Al-Arabiya.

"Agora, mais do que nunca, é do interesse de Israel e do CCG aumentar a cooperação comercial", adiantou.

Além da Arábia Saudita e dos Emirados, o CCG inclui o Bahrein, Omã, Qatar e Kuwait.