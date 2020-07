Ricardo Soares espera um grande Moreirense-Sporting

Com uma derrota nas últimas 11 jornadas, a turma de Moreira de Cónegos vai receber a melhor equipa do campeonato após a interrupção causada pela pandemia de covid-19, com 13 pontos somados em 15 possíveis, e o seu técnico realçou que os dois conjuntos têm "qualidade" para captar a atenção dos telespetadores - a partida disputa-se à porta fechada.



"Espero um grande jogo de futebol, com muita qualidade e duas equipas que atravessam um bom momento. Vai ser um jogo emotivo, que vai prender as pessoas à cadeira", disse o treinador, na antevisão ao desafio agendado para as 21h00 de segunda-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



O timoneiro dos vimaranenses reconheceu a evolução da formação leonina sob o comando do treinador Rúben Amorim, com os jogadores, alguns jovens e outros com "provas dadas", a mostrarem "grande capacidade individual e uma perceção sobre o jogo excelente", mas frisou que os atletas "cónegos" devem focar-se no que "controlam" para tentar vencer.



"Este é um jogo que nós, Moreirense, vamos tentar vencer, sabendo que o adversário é uma equipa `grande`, com qualidade. Mas, acredito que, se o Sporting não estiver num dia bom e nós estivermos num dia excelente, podemos vencer", disse.



Ricardo Soares afirmou ainda que o Sporting, terceiro classificado, com 55 pontos, e invicto nos seis jogos realizados sob a liderança de Rúben Amorim, "vai ter de perder algum dia" e salientou o acerto defensivo da formação minhota, oitava, com 38, após a retoma competitiva - sofreu dois golos de penálti e um de bola corrida, perante o Famalicão (1-1).



"Cada treinador tem a sua linha de orientação, para que a equipa possa ser assertiva defensivamente e concretizadora no ataque. Isso é o que eu quero para as minhas equipas. (O que temos conseguido) é fruto do compromisso coletivo e da qualidade dos jogadores. Mas, estes números só fazem sentido a partir dos momentos em que conquistamos pontos", frisou.



O técnico "cónego" admitiu igualmente que "cada vez mais o detalhe faz a diferença" no futebol, ao comentar a influência que as substituições, agora cinco ao dispor de cada equipa, podem ter no desfecho de uma partida.



A formação de Moreira de Cónegos vai receber o Sporting sem poder utilizar o médio Fábio Pacheco, que "teve um problema no último treino e vai descansar para recuperar melhor", e com o avançado Texeira, que se debate com uma "contusão no joelho", adiantou Ricardo Soares.



O jogo terá arbitragem de Tiago Martins.