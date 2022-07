Rinocerontes regressam ao parque moçambicano do Zinave após 40 anos

"Os primeiros 19 rinocerontes brancos foram transferidos com sucesso da África do Sul para o Parque Nacional do Zinave através da mais longa transferência rodoviária de rinocerontes já feita", refere a organização, em comunicado.

O objetivo é repovoar o parque com rinocerontes ao longo dos próximos anos, introduzindo uma nova população que se vai reproduzir, mas também repetindo a operação de transferência.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, assistiu hoje à chegada dos animais que vão fazer do Zinave "o único parque moçambicano com os cinco grandes" - numa alusão ao leão, elefante, búfalo, leopardo e rinoceronte.

"Até ao momento, 2.400 animais de caça representando 14 espécies diferentes foram introduzidos no Zinave, incluindo elefantes, girafas, búfalos, zebras, gnus, leopardos e hienas", detalha a fundação Peace Parks.

A organização fundada em 1997, entre outros, pelo então presidente sul-africano Nelson Mandela, aponta a reintrodução dos rinocerontes no Zinave como um marco importante para proteger a espécie que tem estado na mira de caçadores.

"Na última década, mais de 8.000 rinocerontes pretos e brancos (mais de um terço de toda a população restante no mundo) foram abatidos por caça furtiva na África Austral", realça.

O Parque Nacional do Zinave tem 408 mil hectares e foi dizimado após a guerra civil moçambicana que durou 16 anos.

A Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) de Moçambique e a Peace Parks associaram-se e iniciaram a recuperação do parque em 2016.