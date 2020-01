Rio considera excedente orçamental "margem oculta" para Governo negociar

O líder do PSD voltou a acusar Mário Centeno de não responder às contas feitas pelo seu partido, que apontam para uma diferença de 590 milhões de euros em dois quadros do Orçamento do Estado.



Num comício com militantes em Leiria, Rio insistiu que se esse valor for usado, o país vai ter um pequeno défice em vez de superavit.