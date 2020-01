Rio de Janeiro recebe 1,7 milhões de turistas na passagem de ano e bate recorde

Aquela que é a maior festa de ano novo a céu aberto do Brasil recebeu 80% de turistas nacionais e 20% estrangeiros, em toda a cidade.

Segundo uma sondagem realizada pela Riotur, empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, entre os visitantes brasileiros, 29,6% eram provenientes de São Paulo, 14,1% de Goiás com e 12,5 de Rio Grande do Sul.

Os dados recolhidos revelam ainda que 59,3% dos turistas brasileiros eram do sexo masculino e 40,7% feminino.

Em relação aos turistas internacionais, 62,1% eram do género masculino e 37,9% do feminino. 98% dos visitantes estrangeiros chegaram de avião, e 2% de navio. A avaliação da estada na cidade foi de 8,6, numa escala de 0 a 10.

A sondagem da Riotur entrevistou 1.312 turistas no período de 26 a 31 de dezembro, no posto de atendimento ao turista na praia de Copacabana.

Ainda de acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, a ocupação hoteleira chegou aos 100% na noite de 31 de dezembro, com Copacabana e Leme a serem os bairros mais procurados.

Outro dos números que marcam o `réveillon` carioca é o de lixo recolhido, com 762 toneladas de resíduos apanhadas, sendo 351 toneladas apenas na região de Copacabana.

No entanto, a violência fez-se sentir na entrada em 2020, com a Polícia Militar do Rio de Janeiro a ser acionada 1.086 vezes, segundo informaram as autoridades, que acrescentaram terem sido detidas 25 pessoas e apreendidas 14 armas de fogo.

Entre os casos registados, está o de duas pessoas que foram atingidas por balas perdidas enquanto acompanhavam as celebrações da passagem de ano na praia de Copacabana, na Zona Sul daquela cidade brasileira, de acordo com o portal de notícias G1.

Um homem foi baleado na perna e uma mulher foi ferida no ombro, mas nem o estado de saúde, nem a identidades das vítimas foram revelados.

Ainda segundo o G1, um jovem de 22 anos foi esfaqueado ao defender a namorada de uma tentativa de assalto na marginal de Copacabana.

Vários turistas relataram situações idênticas de tentativa de roubo e de assaltos consumados.

Ainda na noite de 31 de dezembro, uma explosão numa casa localizada na favela do Complexo do Alemão fez três mortos, e mais de uma dezena de feridos, segundo o jornal Globo.

A Polícia Civil investiga o incidente, havendo suspeitas de seria um esconderijo e laboratório do tráfico de drogas que atua na região.