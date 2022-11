Risco de paludismo aumenta em África com chegada de espécie invasora de mosquito

Em África, onde ocorreram mais de 95% das 627 mil mortes globais por paludismo (ou malária) em 2020, a doença é endémica, principalmente nas áreas rurais, através da espécie de mosquito `Anopheles gambiae`, dominante no continente.

No entanto, outra espécie, `Anopheles stephensi`, há muito o principal transmissor do paludismo nas cidades da Índia e do Irão, tem sido detetada em África desde 2012, causando surtos em Djibuti e na Etiópia.

Ao contrário do `Anopheles gambiae`, o mosquito asiático pode se reproduzir em reservatórios de água urbanos e, portanto, multiplicar-se durante as estações secas, sendo também resistente a inseticidas comuns.

Se o `Anopheles stephensi` se espalhasse por todo o continente africano, mais de 126 milhões de pessoas em 44 cidades estariam em risco de contrair paludismo, de acordo com um modelo científico de 2020.

O Djibuti foi o primeiro país africano a detetar o `Anopheles stephensi`, em 2012, quando estava prestes a erradicar o paludismo, com apenas 27 casos naquele ano.

Os casos de paludismo dispararam naquela país, desde a chegada do novo transmissor, com cerca de 73 mil infeções registadas em 2020, referiu a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Um surto de paludismo na vizinha Etiópia foi causado pela mesma espécie de mosquito, indicou um estudo apresentado, na terça-feira, na reunião anual da Sociedade de Medicina Tropical e Higiene dos Estados Unidos.

Em Dire Dawa, a segunda maior cidade da Etiópia, foram registados entre janeiro e maio -- a estação seca, quando o paludismo é tradicionalmente raro -- mais de 2.400 casos, quando em todo o ano de 2019 a cidade tinha tido apenas 205 casos.

"Os mosquitos `Anopheles stephensi` são responsáveis pelo aumento da contaminação", disse Fitsum Girma Tadesse, biólogo molecular do instituto de pesquisa Armauer Hansen, com sede em Adis Abeba.

O Sudão também parece estar a ser afetado, já que de acordo com dados preliminares apresentados na reunião, o `Anopheles stephensi` foi identificado em 64% dos 60 locais de teste, espalhados por nove regiões.

"Em alguns casos, até 94% das famílias têm mosquitos `stephensi`" nas proximidades, disse Hmooda Kafy, entomologista médico e chefe do departamento de gestão de vetores do Ministério da Saúde do Sudão, num comunicado.

O Instituto de Pesquisa Médica da Nigéria tinha confirmado em julho, pela primeira vez, a presença do `Anopheles stephensi` na África Ocidental.

O mosquito teria sido detetado ainda na Somália, segundo a OMS, que lançou, em setembro, uma iniciativa para conter a disseminação da espécie em África.

A ameaça do `Anopheles stephensi` em África já não é potencial, mas comprovada, disse Sarah Zohdy, especialista em ecologia de doenças do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos.