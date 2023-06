"Risco existencial para a humanidade". Guterres propõe código de conduta para IA e contra desinformação

António Guterres alertou esta segunda-feira para os perigos da Inteligência Artificial e da desinformação.Nos últimos meses têm sido emitidos vários alertas para os riscos das novas formas de IA, nomeadamente por parte dos próprios criadores., disse o secretário-geral da ONU em conferência de imprensa, acrescentando que “alimenta o conflito, a morte e a destruição e ameaça a democracia e os direitos humanos”., insistiu, referindo-se aos riscos de violência, às falsas informações divulgadas durante a pandemia da covid-19 ou à propagação de opiniões que rejeitam a responsabilidade da humanidade nas alterações climáticas.“Esses riscos intensificaram-se ainda mais devido ao rápido avanço da tecnologia, como a inteligência artificial generativa”, salientou.

Os princípios do código de conduta

Por estes motivos, Guterres apelou à elaboração de um “código de conduta das Nações Unidas para a integridade da informação nas plataformas digitais”, que serviria de “referência” na matéria.O secretário-geral das Nações Unidas apresentou um conjunto de princípios - de implementação voluntária - para "Governos, plataformas digitais e outras partes interessadas", que posteriormente levarão à criação de um código de conduta.

Na opinião de Guterres, esse código de conduta deverá assentar em vários princípios, nomeadamente no compromisso de respeito pela integridade da informação, respeito pelos Direitos Humanos, apoio aos meios de comunicação independentes, maior transparência das redes sociais (em particular dos seus algoritmos) e numa aceleração das medidas para combater essa desinformação por parte dos Estados e de todos os intervenientes, respeitando a liberdade de expressão e o direito à informação.







Em relação à IA, o ex-primeiro-ministro português exigiu medidas urgentes e imediatas para garantir que todas as aplicações que usem essa tecnologia sejam seguras, responsáveis e éticas, e que cumpram com as obrigações de direitos humanos.

“As plataformas digitais foram lançadas num mundo que não estava suficientemente consciente dos danos potenciais [que representavam] para as sociedades e indivíduos, e que não os tinha avaliado suficientemente”, afirmou.

Multiplicam-se os alertas para os riscos da IA

Nos últimos meses têm-se multiplicado as vozes que alertam para os riscos da IA. O último nome de relevo a juntar-se aos alertas foi Yoshua Bengio, considerado um dos “padrinhos” da Inteligência Artificial,.Bengio e Geoffrey Hinton, dois dos chamados três “padrinhos” da IA, assinaram uma declaração onde alertam que a Inteligência Artificial pode levar à extinção da Humanidade e que este risco deve ser a prioridade global.No mês passado, os três líderes da OpenIA, a organização que desenvolveu o ChatGPT, publicaram uma nota onde sugerem a regulamentação da Inteligência Artificial, tal como existe para o setor nuclear . Na opinião dos três responsáveis, é preciso controlar a humanidade do “risco existencial” de criar acidentalmente algo que tem o poder de a destruir.c/agências