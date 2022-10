Rishi Sunak assume com "humildade e honra" cargo de PM britânico

Numa declaração hoje em Londres, poucas horas depois da desistência da candidata rival remanescente à liderança dos conservadores e ao cargo de primeiro-ministro, Sunak começou por prestar homenagem à antecessora Liz Truss "pelo seu serviço público dedicado ao país".

"Ela conduziu com dignidade e elevação um tempo de grandes mudanças e em circunstâncias excepcionalmente difíceis, tanto no país como no estrangeiro", reconheceu.

Liz Truss esteve no posto apenas seis semanas e ficará na história como tendo cumprido o mandato mais curto como chefe de Governo.

Sunak disse sentir-se "humilde e honrado" por ter sido eleito líder do Partido Conservador, o que considerou "o maior privilégio" da sua vida, para assim poder "retribuir ao país ao qual tanto deve".

"O Reino Unido é um grande país. Mas não há dúvida de que enfrentamos um profundo desafio económico. Precisamos agora de estabilidade e unidade. E eu farei a minha maior prioridade unir o nosso partido e o nosso país", continuou.

Prometendo trabalhar "com integridade e humildade", Sunak disse ser necessária unidade para "superar os desafios" enfrentados e "construir um futuro melhor e mais próspero".

O antigo ministro das Finanças foi o único candidato à liderança do Partido Conservador a receber o apoio exigido de pelo menos 100 dos 357 deputados Conservadores.

Enquanto líder do partido com maioria parlamentar, Sunak será posteriormente indigitado como primeiro-ministro do Reino Unido pelo Rei Carlos III, após Liz Truss se encontrar com o monarca para o informar e formalizar a demissão.

Segundo a imprensa britânica, isto não acontecerá hoje.

Sunak, de 42 anos e descendente de imigrantes indianos, será o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido em sete semanas, depois de Boris Johnson e Liz Truss, o mais novo desde 1783 e o primeiro britânico não-branco a ocupar o cargo.