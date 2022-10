Rishi Sunak foi eleito líder do Partido Conservador

Sunak deverá ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido e prometeu unir o país e estabilizar a economia. Sete semanas depois de ter sido derrotado por Liz Truss na anterior eleição para a liderança dos Tories, Sunak foi recebido em apoteose pelos militantes, na sede do partido, já como nº 1 dos conservadores e mais que provável inquilino do número 10 de Downing Street.