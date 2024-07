Rishi Sunak reconhece vitória trabalhista e pede desculpa

"O Partido Trabalhista ganhou estas eleições gerais, e telefonei a Keir Starmer para o felicitar pela vitória", disse Sunak, num discurso proferido depois de conhecida a reeleição pelo círculo de Richmond and Northallerton, em Yorkshire, no norte de Inglaterra.

"Hoje, o poder vai mudar de mãos de forma pacífica e ordeira, com boa vontade de todas as partes. Isso é algo que nos deve dar a todos confiança na estabilidade e no futuro do nosso país", saudou.

Sunak admitiu "o veredicto sóbrio" dado pelos eleitores e que "há muito a aprender e a refletir" sobre os resultados.

"Assumo a responsabilidade pela derrota dos muitos candidatos conservadores que trabalharam arduamente e que perderam esta noite, apesar dos esforços incansáveis, do historial local de resultados e da dedicação às comunidades. Lamento", declarou.

O mais jovem primeiro-ministro desde 1812, Sunak é deputado desde 2015 e foi reeleito com 47,5% dos votos, à frente do trabalhista Tom Wilson, com 22,4%.

Um total de 13 candidatos estavam no boletim de voto daquela circunscrição, o maior número em todo o país, incluindo Count Binface [traduzido por Conde Cara de Balde do Lixo], uma personagem criada pelo comediante Jon Harvey que já tinha concorrido contra os antigos primeiros-ministros britânicos Boris Johnson e Theresa May.

Até agora, foram declarados os resultados de 445 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns que foram votos, tendo 313 sido conquistados pelo Partido Trabalhista, 67 pelo Partido Conservador, 41 pelos Liberais Democratas e os restantes por outros partidos ou candidatos independentes.