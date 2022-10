Rishi Sunak vai ser indigitado primeiro-ministro britânico

A primeira-ministra demissionária vai presidir a uma reunião do Conselho de Ministros pelas 9h00 seguida por uma declaração de despedida à porta da residência oficial, em Downing Street.



Truss será recebida depois pelo Rei Carlos III no Palácio de Buckingham, onde vai formalizar a demissão de primeira-ministra.



O monarca receberá então o sucessor, Rishi Sunak, que indigitará primeiro-ministro e encarregará de formar governo enquanto líder do partido com a maioria parlamentar.