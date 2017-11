Ritmo de criação de novas empresas na Catalunha baixa 12% em outubro

Lusa13 Nov, 2017, 17:40 | Mundo

O estudo contabiliza um total de 7.189 novas empresas criadas em Espanha no mês passado, o que significa uma diminuição de 2% em relação ao mesmo mês de 2016.

As comunidades autónomas que mais sociedades novas acumularam em outubro foram Madrid (1.624, +2 %), Catalunha (1.298, apesar de ser -12% que igual período do ano passado) e Andaluzia (1.216, -4 %).

O desafio independentista na Catalunha tem provocado nos últimos meses, entre outas coisas, um aumento do desemprego na região, a diminuição do crescimento económico e a deslocalização para outras regiões de Espanha da sede social de mais de 2.000 empresas desde a realização do referendo de autodeterminação de 01 de outubro último.

De acordo com o relatório, nos primeiros dez meses do ano foram registadas 80.727 novas empresas em Espanha, menos 7% do que durante o mesmo período de 2016.

A comunidade autónoma de Madrid, com 17.157 empresas, lidera a criação de novas empresas nos primeiros 10 meses de 2017, seguida da Catalunha, com 16.269 e a Andaluzia, com 13.061. As três regiões representam 58% do total nacional.

Quanto ao capital investido, a comunidade de Madrid recebeu mais de 1.000 milhões de euros, o maior valor absoluto, que significa mesmo assim uma diminuição de 29% em relação a um ano antes, e a Catalunha 860 milhões de euros.

O relatório também sublinha que os setores nos quais nasceram mais empresas são os do comércio e da construção, que representam 22% do total, seguidos dos serviços empresariais, 14%.

O executivo espanhol decidiu a 27 de outubro último demitir o governo catalão, dissolver o parlamento regional e marcar eleições na comunidade autónoma em 21 de dezembro próximo.