Robert Kennedy Jr. anuncia candidatura à Presidência dos EUA

Membro de uma das famílias mais famosas na política dos EUA, Kennedy estava com mais aceitação entre os republicanos do que entre os democratas.Não está claro como é que este apoio dos republicanos se vai manifestar durante uma eleição em que Kennedy também vai concorrer contra Donald Trump.Por seu lado, os aliados de Joe Biden têm considerado a campanha de Kenney nas primárias como não séria.O anúncio de agora ocorre menos de uma semana depois de o ativista Cornel West ter abandonado a candidatura pelo Partido Verde a favor de uma candidatura independente.Desde há algum tempo que personalidades da extrema-direita e do movimento anti vacinas tinham sinalizado a possibilidade de Kennedy abandonar o Partido Democrata.Apesar de estar identificado como democrata e invocar com frequência o seu pai, o senador Robert F. Kennedy, e o seu tio, o presidente John F. Kennedy, na sua campanha, tem construído laços fortes com figuras da extrema-direita nos anos recentes.