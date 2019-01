Robert Mugabe queixa-se em tribunal de roubo de 980 mil dólares

Lusa25 Jan, 2019, 16:25 | Mundo

O processo - em que estão a ser julgados quatro suspeitos, Constance Mugabe (50 anos); Saymore Nheketwa (47), Andrew Mahumbe (37) e Johannes Mapurisa (50), detidos no início deste mês - começou por reportar-se a um roubo de 150 mil dólares (132 mil euros) na casa de campo de Robert Mugabe em Zvimba, no Norte do Zimbabué. Contudo, na quinta-feira, foi divulgado que o montante alegadamente roubado foi, afinal, de 922 mil dólares (810 mil euros).

Robert Mugabe começou por transportar, em 2016, para uma casa de campo em Zvimba, na província de Mashonaland, quatro malas com livros e uma quinta mala com um milhão de dólares (879 mil euros), que o ex-chefe de Estado confiou a Constance, a familiar responsável pela gestão da casa, escreve no seu portal na internet, o "Chronicle", um título estatal, que cita documentos constantes num processo judicial e o procurador do mesmo.

Em março do ano passado, o ex-Presidente zimbabueano, depois de indicações de que empregados seus viviam de forma luxuosa, pediu à familiar que lhe trouxesse a mala. Esta começou por responder que não sabia onde se encontrava, mas garantiu que iria procurar.

Mugabe acabou posteriormente por dar indicações a um empregado seu para que procurasse a mala na sua casa de campo e este encontrou-a no quarto do antigo chefe de Estado com apenas 78 mil dólares (68 mil euros).

O incidente deu origem a uma queixa à polícia, cuja investigação conseguiu identificar os quatro suspeitos e vários gastos dos mesmos em casas e veículos automóveis.

Os quatro acusados, que se encontram a responder em tribunal, começaram por ser detidos e depois libertados sob uma caução de 200 dólares (175 euros) cada.