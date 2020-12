Rohani confiante que Biden retome compromissos dos EUA sobre o nuclear iraniano

"Não tenho dúvidas de que a perseverança do povo iraniano nos últimos três anos forçará a nova administração americana a ceder e a retomar os compromissos", declarou Rohani em declarações à televisão nacional. "E então as sanções serão levantadas", acrescentou.

As relações entre Washington e Teerão permanecem muito tensas desde a Revolução islâmica de 1979 e agravaram-se após a chegada de Trump à Casa Branca.

Em maio de 2018, Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo sobre o programa nuclear iraniano concluído em 2015 com as grandes potências e reimpôs pesadas sanções contra Teerão.

O Presidente eleito Joe Biden manifestou a intenção de retomar a vertente diplomática com o Irão, mas o guia supremo iraniano, `ayatollah` Ali Khamenei, já advertiu por diversas vezes sobre as esperanças de uma abertura com o Ocidente.

Na quarta-feira, Khamenei afirmou que "as inimizades" dos Estados Unidos face ao Irão não vão terminar com a partida do presidente cessante Donald Trump, que deixará a Casa Branca em 20 de janeiro.

"Não confiem no inimigo, é o meu conselho", acrescentou o `ayatollah`, reiterando a sua posição de que o Irão deve esforçar-se para "anular" os efeitos das sanções impostas pela administração Trump.

Na mesma linha, o Presidente Rohani afirmou hoje que é necessário não perder mais tempo.

"Devemos agir para anular os efeitos das sanções... como disse o guia supremo. O Governo deve fazer tudo ao seu alcance para quebrar as sanções", acrescentou.

Os parceiros do acordo nuclear iraniano -- o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA), assinado entre Teerão e os EUA, Reino Unido, França, China, Rússia e ainda Alemanha -- encontraram-se na quarta-feira numa conferência virtual para tentar reduzir as tensões, enquanto se aguarda a posse da nova administração dos EUA.

Nesta reunião, o vice-ministro para os Assuntos Políticos iraniano, Abbas Araghchi, indicou que o Irão não pagará sozinho os custos da implementação do acordo nuclear e que os restantes signatários também devem pagar para manter o tratado.

Araghchi considerou que as partes europeias "sempre pretenderam que o Irão atuasse de forma contida contra todo o comportamento ilegal ou hostil, fossem as sanções norte-americanas, a sabotagem no centro de pesquisa de Natanz, ou o assassínio dos seus cientistas nucleares", informou a agência oficial iraniana IRNA.

"O Irão não pode assumir todos os custos da implementação do acordo nuclear e o comportamento ilegal dos demais, os outros também devem pagar os custos para manter o acordo nuclear", defendeu Araghchi durante a reunião da Comissão Conjunta do JCPOA.