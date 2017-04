Partilhar o artigo Rohani entre os seis candidatos às presidenciais do Irão Imprimir o artigo Rohani entre os seis candidatos às presidenciais do Irão Enviar por email o artigo Rohani entre os seis candidatos às presidenciais do Irão Aumentar a fonte do artigo Rohani entre os seis candidatos às presidenciais do Irão Diminuir a fonte do artigo Rohani entre os seis candidatos às presidenciais do Irão Ouvir o artigo Rohani entre os seis candidatos às presidenciais do Irão

Tópicos:

Hassan Rohani Es, Teerão Mohammad Bagher Ghalibaf,