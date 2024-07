Roma fora da iniciativa Faixa e Rota. Meloni ainda quer estreitar laços económicos com a China

Embora fora da Iniciativa Faixa e Rota, a primeira-ministra italiana não tem escondido, durante a visita oficial, que pretende desenvolver os laços económicos e comerciais de ambos os países.



"Como disse muitas vezes, éramos a única nação entre as grandes nações da Europa Ocidental a fazer parte da Rota da Seda. Mas não éramos a nação que tinha o melhor comércio com a China. Longe disso", explicou Meloni numa conferência de imprensa em Pequim, na segunda-feira.



Segundo a chefe do Executivo italiano, a participação na iniciativa de Pequim "evidentemente não funcionou", tendo em conta o défice comercial de Itália com a China e o facto de outros países com laços comerciais mais intensos com o país asiático não fazerem parte da iniciativa.



Numa reunião com o presidente chinês, a governante italiana frisou que Itália desempenha um papel importante nas relações entre a China e a União Europeia e que, nesse sentido, espera alcançar relações comerciais “tão equilibradas quanto possível”.



Já esta terça-feira, a primeira-ministra italiana negou que Roma volte atrás na decisão de abandonar a Iniciativa Faixa e Rota, garantindo que tal não afeta os laços com Pequim.



No domingo, juntamente com o homólogo chinês, Li Qiang, Meloni assinou um plano de três anos para dar um novo impulso às relações bilaterais. E esta terça-feira, Meloni apresentou o pacto como uma "alternativa" à Iniciativa Faixa e Rota para "reconstruir laços mais estreitos" e "abrir uma nova fase".



"Acredito que as relações devem também crescer no respeito e na lealdade dos nossos laços económicos e comerciais", disse a política italiana, que apontou especificamente acordos para a proteção das denominações de origem ou da propriedade intelectual.



A Iniciativa Faixa e Rota inclui a construção de portos, linhas ferroviárias ou autoestradas, criando novas rotas comerciais entre o leste da Ásia e Europa, Médio Oriente e África. O maior relacionamento entre Pequim e os países envolvidos abarca um incremento da cooperação no âmbito do ciberespaço, meios académicos, imprensa, regras de comércio ou acordos financeiros, visando elevar o papel da moeda chinesa, o yuan, nas trocas comerciais.



Lançada em 2013, pelo presidente chinês Xi Jinping, a iniciativa simbolizou uma mudança na política externa da China, de um perfil discreto para uma postura mais assertiva, visando moldar o cenário internacional.

Meloni assinou vários pactos com a China em matérias como a segurança alimentar, questões ambientais, educação e veículos elétricos (este último um "acordo-quadro" cuja implementação dependerá de negociações técnicas).



Segundo a chefe do governo, a Itália pretende "reforçar a cooperação com a China, mas fazê-lo com o objetivo de reequilibrar a balança comercial", face a um défice de longa data, e também no âmbito do investimento: "Atualmente, os investimentos italianos são três vezes superiores aos investimentos chineses em Itália".



Na segunda-feira, a líder italiana destacou o papel da China para garantir a paz e a segurança internacional durante um encontro com Xi Jinping, em Pequim.



"Existe crescente insegurança a nível internacional e penso que a China é inevitavelmente um interlocutor muito importante para lidar com todas estas dinâmicas, partindo dos nossos respetivos pontos de vista, a fim de refletirmos em conjunto sobre a forma de garantir estabilidade, paz e o comércio livre", afirmou Meloni, citada pela agência noticiosa ANSA.



A Itália e a UE no seu conjunto têm um défice comercial significativo com a China. Em 2023, o défice do comércio de mercadorias da UE com a China situou-se em 291 mil milhões de euros, o que representou uma queda de 106 mil milhões de euros, em relação a 2022 (menos 27 por cento).



