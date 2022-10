Roma volta a receber Volta a Itália e fecha a edição de 2023

Entre 06 e 28 de maio, os ciclistas vão percorrer 3.448,6 quilómetros, divididos em 21 etapas, num total de 51.300 metros de desnível positivo e 70,6 quilómetros de 'crono'.



Desde 2013, quando houve 75,4 em exercício individual, que os ciclistas não tinham de ultrapassar mais 70 quilómetros de contrarrelógio.



Será dessa forma que será conhecido o primeiro camisola rosa da 106.ª edição do Giro, com 18,4 quilómetros entre Fossacesia e Ortona, no 'crono' mais curto da prova, quase metade dos 33,6 da nona etapa, entre Savignano sul Rubicone e Cesena.



Na 20.ª e penúltima etapa, uma 'crono-escalada' tirará as dúvidas sobre o sucessor do australiano Jai Hindley como vencedor da 'corsa rosa', com 18,6 quilómetros entre Tarvisio e Monte Lussari, com os últimos 7,5 a serem feitos em subida, a 12% de média.



Com várias etapas de média/alta montanha no percurso, serão quatro as grandes etapas para os escaladores, duas das quais na derradeira semana, com a chegada ao Monte Bondone na 16.ª etapa e a escalada ao Tre Cime di Lavaredo, na 19.ª e penúltima.



Antes da exigente terceira semana, com apenas duas etapas 'tranquilas', uma das quais na chegada a Roma, onde será consagrado o vencedor, os ciclistas ainda terão as grandes chegadas ao Gran Sasso (sétima etapa) e Crans Montana (13.ª), numa curta viagem à Suíça.



A chegada a Roma, para a 21.ª e última etapa, poderá ser controversa, devida à esburacada calçada romana, uma vez que, em 2018, os últimos quilómetros foram neutralizados, devido ao perigo do percurso.







Percurso da edição de 2023 do Giro:



06 mai: 1.ª etapa - Fossacesia -- Ortona (18,4 km - CRI)



07 mai: 2.ª etapa - Teramo - San Salvo (204 km)



08 mai: 3.ª etapa - Vasto - Melfi (210 km)



09 mai: 4.ª etapa - Venosa - Lago Laceno (184 km)



10 mai: 5.ª etapa - Atripalda - Salerno (172 km)



11 mai: 6.ª etapa - Nápoles - Nápoles (156 km)



12 mai: 7.ª etapa - Cápua - Gran Sasso d'Italia (218 km)



13 mai: 8.ª etapa - Terni - Fossombrone (207 km)



14 mai: 9.ª etapa - Savignano sul Rubicone - Cesena (33,6 km - CRI)



15 mai: dia de descanso



16 mai: 10.ª etapa - Scandiano - Viareggio (190 km)



17 mai: 11.ª etapa - Camaiore - Tortona (218 km)



18 mai: 12.ª etapa - Bra - Rivoli (179 km)



19 mai: 13.ª etapa - Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana, Suíça (208 km)



20 mai: 14.ª etapa - Sierre - Cassano Magnago (194 km)



21 mai: 15.ª etapa - Seregno - Bérgamo (191 km)



22 mai: dia de descanso



23 mai: 16.ª etapa - Sabbio Chiese - Monte Bondone (198 km)



24 mai: 17.ª etapa - Pergine Valsugana - Caorle (192 km)



25 mai: 18.ª etapa - Oderzo - Val di Zoldo (160 km)



26 mai: 19.ª etapa - Longarone - Tre Cime di Lavaredo (182 km)



27 mai: 20.ª etapa - Tarvisio - Monte Lussari (18,6 km - CRI)



28 mai: 21.ª etapa - Roma - Roma (115 km)