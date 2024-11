Encerraram as urnas nas eleições presidências na Roménia. As projeções indicam que à frente ficou o primeiro-ministro, Marcel Ciolacu, apoiado pelo maior partido da Roménia, o Partido Social Democrata.

Vai à segunda volta, prevista para 8 de dezembro, com Elena Lasconi, do centro-direita.



O Líder da Aliança para a Unidade dos Romenos, partido nacionalista, não conseguiu votos para a segunda volta, pesar do clima social tenso, que podia fazer crescer a extrema-direita.