Roménia preparada para receber 5 milhões de ucranianos

A Roménia está preparada para receber cinco milhões de refugiados ucranianos. Com uma fronteira de 600 quilómetros com a Ucrânia, os postos fronteiriços abrem as portas aos que fogem da guerra. Estima-se que perto de 67 mil pessoas já tenham cruzado as fronteiras mas a grande maioria segue viagem para outros destinos na Europa.