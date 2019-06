Ronaldo notificado de processo cível em tribunal federal

A agência France Presse confirma que a defesa de Kathryn Mayorga já conseguiu entregar a notificação ao futebolista português, mas não revela as circunstâncias em que tal sucedeu.



Recorde-se que a dificuldade em notificar Ronaldo foi um dos motivos indicados para a transferência do processo do tribunal estadual do Nevada para um tribunal federal norte-americano.