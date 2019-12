Rosa Valente Matos justifica a construção do Novo Hospital de Lisboa

Em entrevista à agência Lusa, Rosa Valente Matos fala na importância da construção do novo centro hospitalar até porque os hospitais, por exemplo, de São José e dos Capuchos já não conseguem dar resposta aos pedidos.



Rosa Valente Matos calcula que dentro de quatro ou cinco anos as unidades do Lisboa Central possam estar no novo hospital, estimando que a produção e a gestão dos profissionais melhorem com a futura unidade.



Oito empresas chegaram a apresentar já propostas no concurso público internacional para a construção e manutenção do futuro Hospital de Lisboa Oriental.



O concurso público internacional em curso visa a conceção e construção do Hospital de Lisboa Oriental, em regime de Parceria Público Privada nesta parte da construção e não na gestão clínica.



A instalar em Marvila o novo hospital poderá estar construído em 2023 e terá uma capacidade mínima de 875 camas.