Rouhani diz que o Irão "derrotará orgulhosamente" as sanções dos EUA

RTP05 Nov, 2018, 10:54 / atualizado em 05 Nov, 2018, 11:01 | Mundo

Rouhani assumiu um tom desafiador para com os EUA, num discurso durante uma reunião com funcionários do Ministério da Economia, transmitido em direto. O Presidente garantiu que, apesar dos Estados Unidos quererem reduzir as exportações de petróleo a zero, o país “"continuará a vender" o seu petróleo.





Depois de abandonar o pacto nuclear, em maio passado, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos iriam mais uma vez impor sanções ao Irão de forma unilateral. A Administração norte-a O acordo de 2015 previa o levantamento de maior parte das sanções económicas e financeiras aplicadas ao Irão, em troca da abertura do programa nuclear do regime à fiscalização das Nações Unidas. mericana espera que as sanções mudem as políticas do Irão na região, especialmente o apoio dado a grupos extremistas e o programa de mísseis balísticos.







O Irão garante que tem cumprido com o acordo nuclear que estabeleceu com os Estados Unidos, no mandato de Barack Obama, e apela à Agência Internacional de Energia Atómica para confirmar o seu compromisso.



No entanto, os outros países signatários - Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha - estão a tentar combater as sanções e iriam ajudar a contornar as sanções. Washington já anunciou que isentará temporariamente oito países da proibição da compra de petróleo iraniano.





Rouhani advoga que os EUA hoje estão “isolados”, já que a maioria dos países do Mundo rejeita sanções e apoia o acordo nuclear de 2015. Qualificou a atual situação como uma "guerra económica" e denunciou as políticas dos EUA, sublinhando que procuram "simplesmente pressionar a população".







"Não somos os únicos que estão zangados com as políticas dos EUA, até empresas e governos europeus estão com raiva deles", acrescentou.





No encontro, Rouhani disse que "entre os setores económicos do país, o Ministério da Economia está na vanguarda dessa resistência e luta contra as conspirações dos Estados Unidos".





O presidente pediu para encorajar o setor privado e "transferir parte das responsabilidades dos bancos para o mercado de capitais" nesta época de sanções, de acordo com um comunicado da presidência. "O mercado de capitais pode desempenhar um papel importante durante o período das sanções, uma vez que estará ativo enquanto os bancos estão limitados", acrescentou.





Irão avança com exercícios militares

O Irão iniciou esta segunda-feira exercícios militares de defesa aérea. A televisão estatal iraniana transmitiu imagens de sistemas de defesa e baterias antiaéreas durante manobras militares que se prolongam até terça-feira, numa vasta região do norte do país.







O general iraniano Habibillah Sayyari disse que tanto o exército nacional como a Guarda Revolucionária estão a participar nos exercícios e que toda a munição usada é produzida no Irão.







O início do exercício, um evento anual no calendário militar do Irão, coincide com o regresso das sanções dos Estados Unidos contra a indústria de petróleo, considerada vital para aquele país.







Domingo, milhares de iranianos concentraram-se em Teerão para assinalar mais um aniversário da tomada da embaixada dos Estados Unidos, no auge da Revolução Islâmica de 1979. A manifestação, que reeditou o grito de “morte à América”, teve sobretudo por alvo as sanções ressuscitadas pela Administração Trump. A televisão estatal refere milhões de iranianos mobilizados para os protestos contra Washington.





"Com a ajuda e a unidade do povo, devemos fazer os americanos entenderem que não podem falar com a grande nação iraniana com a linguagem de pressão e sanções, eles têm que ser punidos pela história", afirmou.Aos juramentos de fidelidade ao Guia Supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, somaram-se gritos de “morte à América”, além de bandeiras dos Estados Unidos e pelo menos uma efígie do simbólico Uncle Sam reduzidas a cinzas. Foram ainda queimadas fotografias do 45.º Presidente norte-americano às portas da embaixada.“Podemos garantir ao nosso povo que o inimigo não será capaz de concretizar as suas ameaças ao nosso país”, clamou nas últimas horas uma alta patente iraniana, citada pela agência IRNA.