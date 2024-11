Cinco dias depois da grande tempestade, a atenção das equipas de resgate continuam ser as garagens e os parques de estacionamento.

O pior poderá estar no parque de um centro comercial de Aldaia, que está completamente inundado e onde se admite que haja dezenas de mortos dentro dos carros.



A enviada-especial da RTP a Aldaia, Ana Romeu, acompanhou as operações de drenagem do parque de estacionamento.