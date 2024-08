Prossegue no Catar o diálogo para um cessar-fogo em Gaza, sem a presença do Hamas à mesa das negociações. Os enviados da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e Marques de Almeida, recordam que são já várias as tentativas de colocar um ponto final na guerra que está a decorrer desde outubro, e explicam as dificuldades em chegar a um acordo.