RTP em Kiev. "Conflito está numa fase muito delicada"

Em Kiev, voltou a ouvir-se o alarme de ataque aéreo ao início da noite. Durante o dia, as sirenes tocaram várias vezes e houve apelos por parte das autoridades para que as pessoas se protegessem perante o intensificar dos ataques russos. Os alvos foram as centrais de energia elétrica.