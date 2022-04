RTP em Odessa onde bombardeamentos fizeram cinco mortos

António Mateus e Rodrigo Lobo ouviram os mísseis a sobrevoar o local onde se encontravam. Os mísseis caíram sobre instalações militares e áreas residenciais, tendo sido dois intercetados pelo exército ucraniano.



As autoridades de Odessa receiam que o número de vítimas deste ataque suba nas próximas horas.



Odessa está no caminho russo para o Kremlin garantir o controlo de toda a costa norte do Mar de Azov.