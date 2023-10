O embaixador da Palestina no Brasil e Paraguai está na Cisjordânia, tendo chegado ao território para um período de férias dois dias antes do ataque a Israel. Ibraim Alzeben conversou com a RTP, descreve um cenário terrível, critica quem acusa o Hamas de organização terrorista e aponta o dedo aos jornalistas e à comunidade internacional, por só verem um lado deste conflito.