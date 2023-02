RTP na Ucrânia. Hostomel vive em constante sobresssalto

Este sábado, o alarme de ataque aéreo indicava que aviões russos estavam a descolar da Bielorrússia. A cidade guarda intactas as ruínas e as memórias do avanço russo que no ano passado destruiu o aeroporto militar. Reportagem dos enviados da RTP Cândida Pinto e David Araújo.