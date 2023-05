RTP na Ucrânia. Ucranianos ainda resistem em Bakhmut

O patrão do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, reivindicou este sábado o controlo da "totalidade" de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Mas Kiev nega que tal seja verdade. A situação no terreno está a ser acompanhada pelos enviados especiais da RTP.