RTP no Donbass. Aldeias sofrem sob o constante fogo de artilharia

As aldeias de fronteira entre as províncias de Donetsk e Lugansk estão sob constante fogo de artilharia. São zonas disputadas pelos dois lados do conflito na Ucrânia e visitadas agora pelos enviados-especiais da RTP ao Donbass, Cândida Pinto e David Araújo.