RTP transmite novo concerto de Ariana Grande em Manchester

RTP 04 Jun, 2017, 14:34 / atualizado em 04 Jun, 2017, 14:54 | Mundo

Em palco, com Ariana Grande, vão estar estrelas da pop como Justin Bieber e Katy Perry. Os bilhetes esgotaram-se rapidamente.A organização do concerto pediu aos espectadores que não transportassem sacos ou malas para o recinto.



As receitas deste espetáculo, anunciado pela cantora depois do ataque na Arena de Manchester - no final de um concerto da digressão Dangerous Woman -, destinam-se a um fundo de emergência instituído pela câmara da cidade e pela Cruz Vermelha britânica.



Após o atentado da noite de sábado em Londres, surgiram dúvidas sobre a realização do concerto solidário de Manchester. Mas o espetáculo vai mesmo realizar-se no campo de críquete de Old Trafford, com capacidade para 50 mil pessoas.



O concerto tem como título Ariana Grande & Friends: One Love Manchester. Os fãs que estavam presentes no dia do atentado terão entrada gratuita.