Ruanda anuncia destruição de esconderijos de terroristas, no distrito de Palma, no norte de Moçambique

As forças governamentais de Moçambique e do Ruanda destruíram "novos" esconderijos de terroristas e mataram dois rebeldes, no distrito de Palma, província de Cabo Delgado, anunciou hoje o Ministério da Defesa ruandês.