Partilhar o artigo Ruanda prepara ordens de prisão a franceses alegadamente envolvidos no genocídio de 1994 Imprimir o artigo Ruanda prepara ordens de prisão a franceses alegadamente envolvidos no genocídio de 1994 Enviar por email o artigo Ruanda prepara ordens de prisão a franceses alegadamente envolvidos no genocídio de 1994 Aumentar a fonte do artigo Ruanda prepara ordens de prisão a franceses alegadamente envolvidos no genocídio de 1994 Diminuir a fonte do artigo Ruanda prepara ordens de prisão a franceses alegadamente envolvidos no genocídio de 1994 Ouvir o artigo Ruanda prepara ordens de prisão a franceses alegadamente envolvidos no genocídio de 1994

Tópicos:

Burundi Cyprien Ntaryamira, Habyarimana, Ruanda,