Ruanda rápido com sucesso, SADC ajustada para combate longo

"A intervenção, até agora, tem sido um sucesso, com as tropas ruandesas a ser taticamente flexíveis, bem disciplinadas e capazes de operar com uma estrutura ligeira e um apoio mínimo", refere a análise assinada por Darren Olivier, diretor da Africa Defence Review.

No entanto, "a estrutura da força conjunta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é mais adequada para uma campanha de contrainsurgência de longo prazo, especialmente com recursos navais e aéreos para interditar as linhas de abastecimento", refere.

"Mas não está claro que liberdade de ação terá para agir de forma ampla e eficaz depois de terminada a intervenção do Ruanda", sublinha.

O autor argumenta que Moçambique pode ter alinhado numa entrada rápida do Ruanda, ou por reconhecer a agilidade daquele país face a uma força de implementação mais lenta da SADC, ainda em estruturação, ou para limitar a atenção de diferentes forças externas na província nortenha.

De qualquer das maneiras, a força conjunta da África Austral recebeu "uma lição", porque iniciar operações como esta com vitórias "é crucial", escreve.

Num olhar para o futuro, o analista recomenda cautelas.

Olivier aponta para o cenário de a insurreição poder estar a manter "a sua força, em números e equipamentos, apesar dos avanços ruandeses" e estar a ganhar tempo para se esconder "nas florestas profundas e quase impenetráveis ao redor do rio Messalo ou através da fronteira para a Tanzânia".

Um risco, porque "a força ruandesa é demasiado pequena para manter todo o território que `limpa`, pelo que o tem de entregar "às mesmas unidades militares e policiais moçambicanas que tiveram dificuldades para as manter no início", escreve, ao destacar a necessidade de logo prazo por uma força como a da SADC.

O Centro Africano para a Resolução Construtiva de Disputas (Accord) é uma instituição não governamental de gestão de conflitos, com sede em Durban, África do Sul, que trabalha em todo o continente promovendo soluções locais e criativas para dirimir disputas.

O conflito armado entre forças militares e insurgentes em Cabo Delgado já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, segundo as autoridades moçambicanas.

A luta contra os insurgentes ganhou um novo impulso em agosto após a reconquista de Mocímboa da Praia, vila onde os rebeldes protagonizaram o seu primeiro ataque em outubro de 2017.