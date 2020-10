Ruanda. Tribunal volta a negar liberdade condicional a Paul Rusesabagina

Adolph Udahemuka, o juiz do tribunal de Nyarugenge, em Kigali, que analisou o pedido de Rusesabagina para aguardar julgamento em liberdade, entendeu que os argumentos relacionados com questões de saúde apresentados pelo arguido eram "pouco convincentes".

Udahemuka confirmou desta forma a decisão tomada em 17 de setembro pelo tribunal de primeira instância, que negou a Rusesabagina a liberdade condicional e ordenou a sua detenção provisória durante 30 dias.

Rusesabagina apresentou recurso dessa decisão, que foi hoje indeferido pelo tribunal em Nyarugenge.

Há uma semana, o antigo diretor do Hotel de Milles Collines, em Kigali, que inspirou o filme, admitiu perante o tribunal que foi o fundador de um grupo armado, as Forças de Libertação Nacional (FLN), mas negou qualquer envolvimento nos seus crimes, argumentando que a sua função era fundamentalmente "diplomática".

A justiça acusa-o, entre outros crimes, de ter entregue dinheiro à FLN, braço armado do Movimento Ruandês para a Mudança Democrática (MRCD), um partido liderado por ele próprio.

A FLN tem sido responsável por ataques no Ruanda desde 2018.

Rusesabagina foi preso no passado dia 31 de agosto no aeroporto internacional de Kigali, segundo o Governo ruandês, mas a sua família e advogados afirmam que foi "raptado" e "sujeito a uma rendição extraordinária do Dubai para o Ruanda".

Em declarações aos jornalistas no passado dia 6 de setembro, o Presidente do Ruanda, Paul Kagamé, afirmou que Rusesabagina será julgado por alegadamente apoiar a violência rebelde, e escusou-se a explicar como é que o acusado foi levado para o Ruanda.

"Rusesabagina chefia um grupo de terroristas que matou ruandeses. Terá de pagar por esses crimes", disse então Kagamé, garantindo que o julgamento será realizado abertamente e conduzido de forma justa.

"Queremos fazer as coisas da maneira correta", afirmou Kagamé, sem explicar como é que Rusesabagina, que viveu fora de Ruanda desde 1996, é cidadão belga e tem uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos da América (EUC), apareceu no Ruanda no final de agosto.

Não é certo quando Rusesabagina será julgado. A lei do Ruanda diz que um suspeito pode ficar em prisão preventiva por 15 dias, renováveis até 90 dias.

Paul Rusesabagina, 66 anos, adversário muito crítico de Paul Kagamé, tem vivido no exílio entre a Bélgica e os Estados Unidos, onde criou uma fundação que promove a reconciliação para evitar novos genocídios.

Rusesabagina era alvo de um mandato de captura internacional emitido pela justiça ruandesa e acusado de crimes como o assassinato e rapto de civis ruandeses.

O trabalho de Rusesabagina no famoso Hotel de Milles Collines, em Kigali, onde alojou mais de 1.000 tutsis e hutus moderados durante o genocídio em 1994 para os salvar de hutus extremistas, inspirou o famoso filme "Hotel Ruanda" (2004), baseado na história do influente homem de negócios hutu, casado com uma mulher tutsi.